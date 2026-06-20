«Солнце снова вспыхнуло»: космическая погода 21 июня ударит по здоровью метеозависимых и разрушит артерии

21 июня 2026 года ученые не прогнозируют магнитную бурю, однако космическая обстановка остается нестабильной. На Солнце зафиксированы вспышки, включая событие класса М, которое может влиять на геомагнитное поле Земли. Поэтому метеозависимым людям стоит внимательно следить за самочувствием.

Прогноз магнитных бурь на 21 июня 2026 указывает на преимущественно спокойное состояние магнитосферы, но с периодическими колебаниями в течение суток.

Солнечная активность 21 июня

По данным наблюдений, на Солнце произошли две вспышки:

одна класса С;

одна класса М.

Вспышки класса М считаются более значимыми, так как при определенных условиях могут вызывать геомагнитные возмущения на Земле. Сейчас индекс солнечной активности остается умеренным, без признаков мощного шторма.

Прогноз магнитной обстановки 21 июня

В течение суток ожидаются следующие значения:

от 1,5 до 3 баллов — основной фон;

кратковременные колебания до 3 баллов в дневные часы;

в целом уровень остается «зеленым».

Это означает, что серьезных магнитных бурь не ожидается.

Вероятность магнитной бури 21 июня

По расчетам специалистов:

12% — вероятность магнитной бури;

25% — слабые возмущения;

остальное время — спокойное состояние.

Такие показатели считаются низкими, но полностью исключать изменения нельзя из-за активности Солнца.

Атмосферное давление 21 июня

В Москве прогнозируется повышенное давление:

ночью — 752 мм рт. ст.;

днем — около 752 мм рт. ст.

В Санкт-Петербурге показатели ближе к норме:

763–765 мм рт. ст. в течение суток.

Как влияет космическая погода

Во время даже слабых колебаний магнитного поля некоторые люди могут ощущать:

головную боль;

усталость;

скачки давления;

раздражительность.

Наиболее чувствительны люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что делать в такие дни

Врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна;

избегать перегрузок;

пить больше воды;

контролировать давление;

не перегреваться и не переутомляться.

Коротко: главное о дне