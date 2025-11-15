«Финансовое эхо СССР». Выплаты по вкладам времен Союза: на что могут рассчитывать россияне?

Согласно позиции юриста Юрия Телегина, раскрытой в беседе с агентством «Прайм», у граждан РФ сохраняется законодательно закрепленная возможность вернуть средства со сберегательных счетов, открытых в советский период до 1991 года.

Правовед уточнил порядок, по которому осуществляется возврат, а также перечислил категории лиц, имеющих право на выплаты, и их объем.

Как разъяснил эксперт, компенсации подлежат денежные средства, размещенные на счетах Сбербанка России (и всех его правопредшественников), которые были заведены до 20 июня 1991 года. Аналогичное правило действует и для страховых взносов, сделанных в организации системы Госстраха, функционировавшие до 1 января 1992 года.

Действующее правительственное постановление устанавливает следующие размеры компенсационных выплат:

- Для граждан 1945 года рождения и старше: величина выплаты составляет утроенный остаток средств на банковском вкладе (на 20.06.1991) или в системе Госстраха (на 01.01.1992).

- Для лиц, родившихся в период с 1946 по 1991 год: размер компенсации равняется двукратной сумме остатка указанных накоплений.

В расчете для обеих категорий вкладчиков применяются понижающие коэффициенты, которые учитывают объем средств, уже полученных заявителем в рамках компенсационных программ ранее.

Отдельная выплата в размере 6000 рублей предусмотрена для правопреемников или лиц, взявших на себя расходы по организации похорон владельца счета. Данная компенсация назначается при условии, что на момент смерти сумма на счете составляла 400 рублей и более.

