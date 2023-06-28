Финансовые аналитики рассказали о новых факторах влияния на валютный курс и месте рубля

Позавчера на торгах наблюдалось снижение курса российской валюты. По мнению экспертов, экспортеры использовали благоприятный курс американской валюты для получения большего объема нацвалюты. Об этом сообщает Life.ru .

Они отмечают, что курс рубля станет определяться в начале следующего месяца.

По словам аналитиков, колебания курса доллара ожидаются около уровня 86 рублей, евро - 95–96 рублей.

Они уточняют, что на ликвидность российской валюты также окажут влияние налоговые выплаты компаний-экспортеров, стоимость нефти и денежно-кредитная политика ФРС США.

Эксперты поясняют, что к концу текущего года доллар может упасть до 75-80 рублей, что будет достигнуто за счет увеличения доходов бюджета, уменьшения дисконта отечественной нефти и роста ключевой ставки.