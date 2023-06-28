Финансовые аналитики рассказали о новых факторах влияния на валютный курс и месте рубля
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Позавчера на торгах наблюдалось снижение курса российской валюты. По мнению экспертов, экспортеры использовали благоприятный курс американской валюты для получения большего объема нацвалюты. Об этом сообщает Life.ru.
Они отмечают, что курс рубля станет определяться в начале следующего месяца.
По словам аналитиков, колебания курса доллара ожидаются около уровня 86 рублей, евро - 95–96 рублей.
Они уточняют, что на ликвидность российской валюты также окажут влияние налоговые выплаты компаний-экспортеров, стоимость нефти и денежно-кредитная политика ФРС США.
Эксперты поясняют, что к концу текущего года доллар может упасть до 75-80 рублей, что будет достигнуто за счет увеличения доходов бюджета, уменьшения дисконта отечественной нефти и роста ключевой ставки.