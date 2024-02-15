Финансовый аналитик Антонов назвал причины ослабления курса рубля

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, на ослабление российской валюты в том числе оказала влияние общая настороженность рынка в преддверии заседания Банка России по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что объем ликвидности в евро на Московской бирже весьма маленький, в связи с чем пара евро/рубль крайне подвержена высокой амплитуде ценовых колебаний.

По мнению эксперта, позже курс евро по отношению к рублю станет зависеть от результатов заседания Центробанка РФ.