Финансовый аналитик Антонов назвал причины роста курса биткоина

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, причинами роста курса биткоина стал ряд факторов, среди которых расширение спроса на данную криптовалюту и глобальное улучшение макроэкономических параметров. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что свою роль в этом также сыграло сокращение награды для майнеров за добытый блок.

По мнению эксперта, у биткоина сохраняется потенциал для роста, тем не менее возможна корректировка, поскольку данная криптовалюта является чрезмерно дорогой.