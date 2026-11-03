Импорт из Японии: Полноприводный Mitsubishi Delica Mini оценен в 1,35 млн рублей

Полноприводный Mitsubishi Delica Mini оценен в 1,35 млн рублей в РФ

Общество

На российском автомобильном рынке появились предложения по ввозу под заказ нового японского микровэна Mitsubishi Delica Mini с правым расположением руля. Стоимость компактного семейного автомобиля стартует от 1,35 млн рублей, что делает его прямым конкурентом отечественных внедорожников. Об этом сообщает специализированное издание «Автоновости дня».

В Хабаровске полноприводную версию в богатом исполнении Premium с пакетом Delimaru предлагают привезти под заказ за 1 341 000 рублей. Автомобиль оснащен 0,66-литровым бензиновым турбомотором на 64 л. с., вспомогательным стартер-генератором и вариатором. Версия 4WD имеет увеличенный дорожный просвет 160 мм, усиленную заднюю подвеску и внедорожную систему Grip Control. Переднеприводную модификацию во Владивостоке оценивают в 1 350 000 рублей. Продавцы отмечают, что итоговая цена зависит от курсовых колебаний и логистических издержек.

По ценовому позиционированию праворульная новинка расположилась между LADA Niva Legend (от 1,199 млн рублей) и LADA Niva Travel (от 1,419 млн рублей). Параллельно на классифайдах активизировались поставки рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport по схеме параллельного импорта по цене от 5,5 млн рублей.

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