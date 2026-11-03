Основатель глэмпинга назвал вещи, которые не стоит забывать в поездке

Эксперт Гасилов: для отдыха в глэмпинге пригодятся удобная обувь и лекарства

Общество

Перед поездкой в глэмпинг стоит подготовить средства гигиены, необходимые лекарства, заряженный пауэрбанк, фонарик и одежду по сезону. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель сообщества «Про глэмпинг» Дмитрий Гасилов.

По словам эксперта, загородные комплексы часто расположены вдали от магазинов, поэтому важные личные вещи лучше взять с собой. Также пригодятся теплая одежда, дождевик и удобная обувь, в том числе для прогулок по лесу.

При этом заранее стоит выяснить, предоставляет ли администрация дрова, уголь, средства для розжига, зонты и репелленты. Это позволит не везти лишние вещи.

Гасилов посоветовал перед бронированием изучить схему территории и расположение домиков, ресторана и зон отдыха. Это особенно важно для семей с детьми и путешественников пожилого возраста, которым могут быть неудобны большие расстояния.

Кроме того, специалист рекомендовал учитывать прогноз погоды и уточнять, есть ли на территории крытые площадки на случай дождя или сильного ветра.

Ранее эксперт рассказал, как наказать любопытных соседей.

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