Основатель глэмпинга назвал вещи, которые не стоит забывать в поездке
Эксперт Гасилов: для отдыха в глэмпинге пригодятся удобная обувь и лекарства
Перед поездкой в глэмпинг стоит подготовить средства гигиены, необходимые лекарства, заряженный пауэрбанк, фонарик и одежду по сезону. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель сообщества «Про глэмпинг» Дмитрий Гасилов.
По словам эксперта, загородные комплексы часто расположены вдали от магазинов, поэтому важные личные вещи лучше взять с собой. Также пригодятся теплая одежда, дождевик и удобная обувь, в том числе для прогулок по лесу.
При этом заранее стоит выяснить, предоставляет ли администрация дрова, уголь, средства для розжига, зонты и репелленты. Это позволит не везти лишние вещи.
Гасилов посоветовал перед бронированием изучить схему территории и расположение домиков, ресторана и зон отдыха. Это особенно важно для семей с детьми и путешественников пожилого возраста, которым могут быть неудобны большие расстояния.
Кроме того, специалист рекомендовал учитывать прогноз погоды и уточнять, есть ли на территории крытые площадки на случай дождя или сильного ветра.
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