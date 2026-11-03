Кризис автопрома: Инженер Kia Грэм Гэмболд раскритиковал электронных помощников

Современный автомобильный рынок переживает кризис моделей, ориентированных на эмоции и вовлеченность водителя. Главный инженер Kia Australia по настройке ходовых качеств и управляемости Грэм Гэмболд заявил, что автопроизводители все реже создают машины для автоэнтузиастов, отдавая приоритет сложным электронным системам и ассистентам безопасности. Об этом сообщает профильное австралийское издание « Carsales ».

По словам Гэмболда, найти доступную и хорошо управляемую машину без навязчивых электронных помощников становится крайне сложной задачей. Главными препятствиями для создания легких хот-хетчей и доступных заднеприводных седанов выступают ужесточение экологических стандартов и нормативные требования по обязательному оснащению автомобилей системами экстренного торможения и контроля полосы. Разработка новых спортивных машин исключительно с ДВС становится экономически нецелесообразной.

Несмотря на общеиндустриальный тренд, бренд Kia продолжает сохранять модели с акцентом на драйверские качества, среди которых эксперт выделил электрический EV6 GT и спортивный седан Stinger. В будущем компания намерена развивать линейку спортивных машин с использованием гибридных и полностью электрических силовых установок.