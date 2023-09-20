Финансовый аналитик Антонов пояснил рост стоимости газа в Европе

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, на увеличение стоимости голубого топлива в европейских странах оказывают влияние ряд факторов, включая падение поставок из России, высокий спрос на газ в Азии, нестабильность на энергетическом рынке. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что цена на газ в Европе – более 400 долларов за кубометр.

По мнению эксперта, прогнозы стоимости весьма неопределенны, так как они зависят от погоды, динамики спроса в Азии и вероятных перебоев поставок. Таким образом, в этом сезоне цена голубого топлива может вырасти до 600 долларов за кубометр.

Он отметил, что также на удорожание газа влияют сокращение поставок из России на фоне санкций и технических проблем с транзитом через Незалежную, что приводит к дефициту предложения. Также свою роль в этом играют ограничение роста добычи топлива в Норвегии и опасения по поводу вероятного дефицита голубого топлива в зимний сезон.