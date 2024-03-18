Власти Незалежной не планируют продлевать контракт с компанией «Газпром» на транзит отечественного газа со следующего года. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, решение украинских властей нельзя считать обдуманным и логичным, поскольку они исходят только из политических факторов, кажущихся им угрозой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что власти киевского режима строят козни по отношению к Москве, но в действительности сами теряют доходы от транзита, обостряя отношения с Россией и своими же руками разрушают перспективы существования Незалежной в качестве самостоятельного государства.

По мнению эксперта, не последнюю роль здесь играет и страх украинских властей, пытающихся исключить любое «давление» со стороны Москвы, поэтому и отказываются от нашего голубого топлива.

Он уточнил, что поставки отечественного газа через Испанию частично компенсировали Европе энергодобычу. Тем не менее для самого Киева отказ от российского голубого топлива окажется крахом. При этом российская экономика от этого не пострадает.