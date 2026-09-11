«Подарок от заключенных». Осужденные ИК-1 сделали скамьи-качели для зоопарка Южно-Сахалинска

На территории Сахалинского зооботанического парка установили новые скамьи-качели. Об этом со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщает МАХ-канал телеканала «Краснодар».

Авторами и исполнителями проекта выступили шесть осужденных исправительной колонии №1.

При изготовлении парковой мебели применялось современное оборудование для работы с деревом и металлом, имеющееся на базе учреждения.

Сотрудники УФСИН отмечают, что ИК-1 располагает опытом производства изделий по индивидуальным эскизам. Трудоустройство в колонии носит официальный характер и позволяет осужденным не только получить профессиональные навыки, которые пригодятся после освобождения, но и погасить судебные иски.

Руководство колонии планирует продолжать сотрудничество с городскими предприятиями и организациями. В частности, обсуждаются новые заказы от зооботанического парка и других муниципальных заказчиков.

Ранее сообщалось о том, что в Московском зоопарке родился детеныш овцебыка у пары с Ямала.