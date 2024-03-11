Финансовый аналитик Демура считает, что для большинства жителей РФ инфляция составляет более 20%

Вчера в одном из СМИ появилась информация о рекордном за десять лет снятии наличных с банковских карт, а объем переводов безналичным способом, напротив, стал наименьшим. По словам финансового аналитика Степана Демуры, реальная инфляция для значительной части жителей РФ составляет более 20%. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что при этом представленные Росстатом данные официальной инфляции вполне можно назвать достоверными.

По мнению аналитика, цифры, публикуемые как Банком России, так и Росстатом, можно назвать левыми в том отношении, что при такой инфляции потребительская корзина должна соответствовать доходу в размере 400 тыс. рублей. Поэтому все эти официальные данные являются игрой цифр.

Он добавил, что неблагоприятные последствия проводимой Банком России кредитно-денежной политики будут выражаться в обесценивании российской валюты и дальнейшем разгоне инфляции.