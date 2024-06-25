Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных российских активов на следующей неделе, который планируется направить на военную помощь Киеву. По словам финансового аналитика Артема Извольского, подобным образом европейские бюрократы сигнализируют, что собственных средств для поддержки Незалежной у Брюсселя уже не хватает. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что вторым сигналом является то, что они ведут короткую игру, поскольку никого из них не волнует то, что будет после их отставки. При этом ничего хорошего не будет, поскольку Китай и Саудовская Аравия — одни из ключевых потенциальных инвесторов — с Евросоюзом теперь иметь дел не будут.

По мнению эксперта, многие страны станут считать, что если сегодня украли у нашей страны, то завтра украдут и у них.

Он подчеркнул, что даже закредитованный Вашингтон на такие операции пока не согласился, поскольку США пока остаются богатыми, а страны Старого света обнищали до такой степени, что вынуждены воровать. Таким образом, Евросоююз как экономический партнер самоликвидируется, потому что мировое сообщество с нищими и ворами не работает.