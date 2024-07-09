Финансовый аналитик Линецкий перечислил параметры успешной инвестиции

По словам финансового аналитика Алексея Линецкого, в широком смысле успешной инвестицией является та, которая помогает инвестору достичь финансовых целей, несмотря на то что для каждого инвестора свой уровень успеха. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что в плане объективных метрик успех той или иной инвестиции выделяется по нескольким параметрам. Во-первых, это доходность, которая предполагает процентный рост стоимости актива или доход от дивидендов. Во-вторых, это риск, то есть вероятность отклонения фактического итога, в-третьих, это соответствие целям, насколько инвестиция соответствует личным или институциональным целям, и, в-четвертых, диверсификация.

По мнению аналитика, с целью получения дохода важно оценивать инвестиционные риски актива путем анализа рыночного, кредитного, операционного, ликвидного и инфляционного рисков.