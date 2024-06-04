Финансовый аналитик Линецкий пояснил, кому следует брать ипотеку в этом году

Ипотечный кредит в текущем году может стать как лучшим, так и худшим решением. Финансовый аналитик Алексей Линецкий рассказал, есть ли смысл брать ее сегодня. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, высокая ипотечная ставка, отмена льготной ипотеки под 8%, рост стоимости квадратного метра являются ключевыми факторами, которые на данный момент оказывают влияние на решение каждого человека. Главное влияние на размер процентов по ипотеке оказывает ключевая ставка Банка России, которая уже более полугода остается на высоком уровне и составляет 16%. Рост ключевой ставки неизменно влияет на рост ипотечной. Последняя в среднем на рынке сейчас составляет 14,4% годовых

Эксперт добавил, что средняя инфляция в нашей стране за последние 30 лет составляет почти 8,6%. Таким образом, если кредит на актив оформлен по ставке, которая превышает инфляцию, то издержки по обслуживанию кредита будут выше, чем рост цены квартиры или дома, поэтому это невыгодный вариант ипотеки.

По его мнению, каждый человек должен подходить к выбору ипотеки максимально внимательно, поскольку от этого зависит основополагающий аспект жизни — финансовый. Следовательно, выбрать самую выгодную, которая оптимально подойдет для вашего бюджета и не станет оказывать психологического давления. В противном случае стоит дождаться снижения ключевой ставки Центробанка РФ.