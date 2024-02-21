Финансовый аналитик Разуваев дал оценку шансам граждан РФ на возврат денег с кошельков QIWI
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По словам финансового аналитика Александра Разуваева, вернуть средства вкладчикам КИВИ Банка должны до 8 марта. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что при этом при наличии онлайн-вклада могут возникнуть сложности, в таких кошельках в целом не стоит хранить средства.
По мнению эксперта, на данный момент безопасными финансовыми инструментами являются рублевые депозиты в крупных банках и на Мосбирже.
Он уточнил, что в ближайшем будущем для всех трансграничных переводов станет применяться цифровой рубль.