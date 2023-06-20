Финансовый аналитик Токарев рассказал о судьбе курса рубля

В конце минувшей недели курс американской валюты впервые с апреля минувшего года вырос до 85 рублей, европейской – до 90 рублей. Финансовый аналитик Артем Токарев рассказал, что стоит ожидать от валютного курса в ближайшее время. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, одним из основных факторов удешевления российской валюты является снижение стоимости нефти.

Эксперт добавил, что дальше развитие станет зависеть и от цены нефти, и от внешнеторгового баланса. Так, рост российского экспорта быстрее импорта приведет к укреплению рубля.

По мнению Токарева, для восполнения дефицита российской валюты Центробанк будет вынужден снизить курс рубля, однако падения курса нацвалюты однозначно не стоит ожидать.