Финансовый эксперт Пьянов предрек Центробанку РФ дальнейшее повышение ключевой ставки

По мнению заместителя президента ВТБ Дмитрия Пьянова, уже в сентябре она может вырасти до 9%.

Такой прогноз он озвучил во время телефонной конференции. Так финансовый специалист отметил повышение ставки, которое произошло в июле. Ее подняли с уровня в 7,5% сразу на один процент.

«Мы ожидаем, что повышение ключевой ставки, как нам сигнализирует Центральный банк, продолжится», - указал Пьянов.

Его точку зрения привело ТАСС. Эксперт добавил, что до конца года ставка может вырасти еще более значительно, вплоть до 9,5%.