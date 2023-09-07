Fix Price планирует открыть торговые точки в ОАЭ

В настоящее время у Fix Price магазины в девяти странах. В этом году первые торговые точки были открыты в Монголии и Армении. Всего на 30 июня сеть насчитывала 6 039 магазинов в России и за рубежом.

Компания раскрыла итоги своей деятельности за первое полугодие. Розничная выручка Fix Price выросла на 1,1% и достигла 62 млрд рублей. Именно розница составляет основную часть доходов ритейлера.