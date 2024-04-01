ФНС: более чем у полумиллиона российских резидентов имеются зарубежные счета

Специалисты из российского ФНС выяснили, что в более чем у полумиллиона налоговых резидентов РФ имеются зарубежные счета. Об этом сообщили журналисты информационного агентства РБК со ссылкой на презентацию налоговой.

Сообщается, что в конце прошлого года органу стало известно о почти 540 тысячах налоговых резидентов страны, на которых приходится более чем 1,8 миллионов счетов за границей.

Согласно информации журналистов, в презентации также говорилось о том, что количество заграничных счетов у российских налоговых резидентов выросло более чем на 160%. В информационном агентстве отметили, что в представленном налоговой службой материале не был уточнен год, который был взят специалистами для сравнения. Тем не менее по умолчанию, это должен быть предшествующий 2023-му год, подчеркивают авторы.