ФНС наводит прицел на золотые пески: кто следующий в списке проверок

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что Федеральная налоговая служба может усилить внимание к ресторанному бизнесу, открытому россиянами в Объединенных Арабских Эмиратах. По его оценке, в стране действуют сотни таких заведений с совокупным годовым оборотом в сотни миллионов долларов, пишет РГ.

Эксперт связывает повышенные риски с вступлением в силу с 1 января 2026 года нового Соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ. Страна была исключена из российского перечня офшоров, что предусматривает автоматический обмен налоговой информацией. Это дает ФНС прямой доступ к данным о счетах и доходах российских владельцев зарубежных компаний.

Хаминский отметил, что владельцы таких активов могут нести ответственность за нарушение валютного законодательства и неподачу уведомлений о зарубежных счетах. При сокрытии крупных сумм доходов от налогообложения может быть применена уголовная ответственность по статьям 198 и 199 УК РФ, предусматривающим штрафы и лишение свободы. Также формирование капитала для открытия заведений могло сопровождаться незаконным выводом средств за пределы России.

По словам юриста, государство получило все инструменты для контроля, а налоговая амнистия была последним шансом для легализации активов, которым многие предприниматели не воспользовались.

