Зиарат-туризм: в Узбекистане придумали новый способ привлечения туристов

Узбекистан делает стратегическую ставку на развитие религиозного туризма, запуская масштабную программу «Умра плюс». Ее цель — за два года привлечь до 100 тысяч паломников из Малайзии и Индонезии, предложив им совместить обязательное паломничество в Мекку (умру) с посещением исламских святынь на территории республики. Это решение закреплено правительственным постановлением и предполагает комплексные меры поддержки отрасли пишет Podrobno.uz.

В рамках продвижения нового направления в странах Юго-Восточной Азии будут запущены специальные рекламные кампании «По следам Имама Бухари» и «Проведи Рамазан в Узбекистане». Основные туристические маршруты проложат по Ташкенту, Самаркандской и Бухарской областям, где сосредоточены ключевые историко-религиозные объекты.

Для финансового стимулирования туроператоров Комитет по туризму Узбекистана установил субсидию в размере 100 долларов за каждого привлеченного туриста из целевых стран.

С практической точки зрения, эта инициатива создает новые возможности не только для узбекского, но и для регионального туристического рынка. Во-первых, планируется организация новых прямых авиамаршрутов, таких как Куала-Лумпур – Самарканд и Джакарта – Бухара, что упростит логистику и может снизить стоимость перелетов для паломников. Во-вторых, развитие инфраструктуры, ориентированной на специфические потребности религиозных туристов (халяльное питание, соответствующие условия размещения, квалифицированные гиды), поднимет общий стандарт сервиса в стране.

Для соседних государств Центральной Азии успех узбекской программы может стать стимулом для развития собственных аналогичных маршрутов, создавая общий конкурентный кластер «исторического исламского туризма». Уже сейчас, по данным UNWTO, Узбекистан демонстрирует один из самых быстрорастущих турпотоков в регионе, и новая программа может закрепить этот тренд, диверсифицируя экономику и укрепляя международные культурные связи.

