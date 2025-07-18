Фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций ЕС «ударом в сердце России»

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, сообщила, что Европейский союз, приняв 18-й пакет санкций, направленных против России, сумел нанести существенный ущерб российской военной промышленности. Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя ее заявление.

Глава ЕК выразила удовлетворение достигнутым соглашением по новому пакету санкций, подчеркнув, что он нацелен на ослабление ключевых элементов, обеспечивающих функционирование российской военной машины.

Фон дер Ляйен уточнила, что новые ограничительные меры затронут банковский сектор, энергетическую отрасль и военно-промышленный комплекс России. Кроме того, она отметила введение обновленного механизма динамического ограничения цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что в Германии затребовали отставку главы Евросоюза.