Фонд пытался отобрать у российской семьи 2 млн выплаченной пенсии

Кузнецкий районный суд Новокузнецка отказал региональному отделению Социального фонда России во взыскании ₽2,16 млн пенсии по случаю потери кормильца, которую 12 лет выплачивали на ребенка. Суд встал на сторону матери, не найдя признаков недобросовестности. Об этом пишет VSE42.RU .

В Новокузнецке Кузнецкий районный суд рассмотрел иск ОСФР по Новосибирской области к местной жительнице. Фонд требовал вернуть 2 167 000₽ — сумму социальной пенсии по потере кормильца, выплаченную на несовершеннолетнего ребенка.

История началась в 2013 году. Тогда женщину признали безвестно отсутствующей. Детский дом обратился в суд, после чего ребенку назначили пенсию. Выплаты продолжались 12 лет — до 2025 года. Однако позднее решение о признании безвестно отсутствующей отменили.

ОСФР счел, что деньги перечислялись незаконно, и потребовал их возврата. Но суд встал на сторону ответчицы. Выяснилось, что пенсия назначалась именно по факту признания матери безвестно отсутствующей, а не из-за уклонения от содержания ребенка. Доказательств недобросовестности или счетной ошибки со стороны фонда представлено не было.

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.