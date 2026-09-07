Народная программа: в Подмосковье коммунальное хозяйство готовят к отопительному сезону

В Подмосковье активно ведется подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону. Модернизация теплоснабжения, предусмотренная народной программой «Единой России», охватывает более 5 млн жителей.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Пахомова, большая часть многоквартирных домов Подмосковья уже проверена. До 10 сентября паспорта готовности должны получить все дома.

«Регион готовится к новому отопительному сезону с опережением графика, и сейчас готовность уже более 95%. В целом в Подмосковье в этом году строят и капитально ремонтируют более 300 котельных, а также порядка 250 км теплосетей», — сообщил депутат.

Он отметил, что в регионе реализуется самая масштабная в стране программа модернизация коммунальной инфраструктуры.

«За 5 лет проложено около 1 тыс. км новых теплосетей, построено и реконструировано более 500 объектов питьевого водоснабжения практически во всех округах. Также модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч многоквартирных домов», — рассказал Пахомов.

К примеру, в Лобне завершились работы на тепловой станции в микрорайоне Красная Поляна, которая обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тыс. жителей, 75 МКД и 11 социальных объектов. Сейчас здесь завершается установка оборудования, котельную запустят в конце сентября.

В Чехове близятся к завершению работы по реконструкции котельной № 4 в микрорайоне Венюково. Котельная обеспечивает теплом 44 МКД, школу, четыре детсада и поликлинику.

Более чем в 13 тыс. домов Подмосковья устанавливают датчики контроля температуры и давления. Данные с них в круглосуточном режиме будут поступать в Центр управления регионом. Также для оперативного реагирования создается «Единый реестр аварийных бригад».