Врач объяснил, почему работа из дома грозит неожиданными болями

Ноутбук, кресло и тишина — казалось бы, идеальные условия, но врач спортивной медицины Майкл Фредериксон предупредил, что удаленка бьет по коленям и шее, превращая обычный рабочий день в источник хронической боли. Об этом сообщает HuffPost.

Специалист в интервью HuffPost раскрыл неочевидный минус домашнего офиса. По его словам, сотрудники, работающие из дома, проводят часы почти в неподвижном состоянии, мышцы бедра привыкают к укороченному положению, появляется хроническая скованность. Походка становится шаркающей, осанка меняется, а шея и спина начинают ныть. Колени тоже страдают: из-за неправильной посадки нагрузка на них распределяется неравномерно.

Фредериксон подчеркнул, что вечерние пробежки или спортзал по выходным не спасают. Телу нужна регулярная разгрузка в течение дня. Он посоветовал каждые полчаса вставать на пять минут: пройтись, сделать простые упражнения или хотя бы потянуться. Не стоит ждать, пока боль станет хронической — лучше добавить микро-движения в расписание, чтобы удаленка не оставляла следов на здоровье.



Ранее стало известно, что один офисный ритуал вывел из себя почти треть работающих россиян.