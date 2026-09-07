«Будем догонять»: Россия постарела раньше всего мира

В мире впервые зафиксировано превышение численности людей старше 65 лет над детьми младше пяти лет. Россия, как рассказал Наука Mail демограф Владимир Мукомель, прошла этот рубеж еще в начале 1990-х, и с тех пор разрыв между возрастными группами только увеличился.

Доктор социологических наук Владимир Мукомель (Институт социологии ФНИСЦ РАН, ГАУГН) пояснил, что демографический перелом в России случился на три десятилетия раньше общемирового. В 1989 году численность детей до пяти лет составляла 14,7 млн, а людей старше 65 — 14,2 млн. Уже к началу 90-х показатели сравнялись.

По итогам переписи 2020 года картина резко изменилась. Малышей стало всего 6,5 млн — более чем вдвое меньше, чем в 1989-м. А пожилых россиян — 23,7 млн, что на 9,5 млн больше прежнего уровня. Таким образом, соотношение возрастных групп фактически перевернулось.

При этом Мукомель не считает ситуацию исключительной — старение населения идет во всем мире, особенно в развитых странах. В России к группе 65+ относится каждый шестой житель. Для сравнения: в Евросоюзе — каждый пятый, в Японии — почти 30%. По словам демографа, российский состав населения пока еще относительно молод, но страна постепенно догоняет мировых лидеров по старению.

Основная причина — низкая рождаемость. Для воспроизводства нужен коэффициент чуть выше 2,1 ребенка на женщину, но в России он значительно ниже. Та же проблема характерна для Европы и особенно Восточной Азии. Нынешнее соотношение пожилых и детей в России — не аномалия, а отражение общемирового тренда, просто страна прошла его раньше других.