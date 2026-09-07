В Нижнем Новгороде едва не ампутировали ногу молодому байкеру

В городской клинической больнице № 13 Нижнего Новгорода врачи спасли от ампутации ногу несовершеннолетнего мотоциклиста, поступившего в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Мультидисциплинарная бригада провела две операции, восстановив кровоток в конечности, пишет ИА «Время Н» .

За короткое время в травмоцентр ГКБ № 13 поступили сразу двое молодых людей с травмами после аварий. Один из них — несовершеннолетний водитель мотоцикла — был в критическом состоянии. Врачи диагностировали открытый перелом бедра и разрыв бедренной артерии.

Бригада специалистов — травматологи, сосудистые хирурги и анестезиологи-реаниматологи — немедленно приступила к операции. Заведующий травматологическим отделением Дмитрий Рябиков рассказал, что хирурги выполнили остеосинтез перелома и наложили сосудистый шов, восстановив кровоток.

Однако после первой операции у пациента развился тромбоз артерии в зоне шва. Потребовалось повторное вмешательство. Благодаря профессионализму медиков кровоток удалось восстановить, и ампутации удалось избежать. После стабилизации состояния юношу перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу на реабилитацию.

Главный врач больницы Сергей Бухвалов подчеркнул, что такие травмы требуют огромных ресурсов и высочайшего мастерства, но главное — не допускать подобных трагедий. Он призвал подростков и родителей серьезно относиться к дорожной безопасности и не садиться за руль без навыков и защиты.

Травмоцентр 3-го уровня на базе ГКБ № 13 оснащен всем необходимым для лечения сложных травм. Помощь оказывается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году по поручению президента. Его цель — увеличение продолжительности жизни к 2030 году через обновление медучреждений, привлечение кадров, цифровизацию и совершенствование экстренной помощи.