Производственные мощности фабрики по выпуску упаковки увеличат в Лобне

Производитель упаковки в Лобне увеличит производственные мощности на 50%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания АО «Упаковочные системы» планирует увеличить объемы производства до 6 млрд упаковок в год. Соответствующий инвестпроект будет реализован к концу 2027 год.

В марте 2026-го компания открыла производственный центр по локальной сборке упаковочного оборудования для розлива жидких пищевых продуктов в асептическую картонную упаковку на площадке в Лобне. До этого сборка пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения и автоматов для розлива осуществлялась в других странах.

«Теперь оборудование собирается в Московской области с использованием отечественного программного обеспечения. Производственная мощность нового центра составит 25 модулей в год. В следующем году компания также планирует расширить свое производство на 50%. Благодаря этому российский рынок будет полностью обеспечен отечественной продукцией. Объем инвестиций на первом этапе составит порядка ₽4 млрд», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.