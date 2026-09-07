Гигант Любаша и деликатный вкус: биолог из Электростали рассказала, как вырастить чеснок без запаха

Жительница Электростали биолог Валентина Краснова в беседе с REGIONS рассказала о вкусовых особенностях рокамболя (слоновьего чеснока) и объяснила, чем он отличается от привычных острых сортов. Эксперт также поделилась правилами посадки озимого чеснока и назвала лучшие альтернативы для любителей классического вкуса.

Подмосковные дачники активно готовятся к посадке чеснока под зиму. Специалист-биолог Валентина Краснова из Электростали помогла разобраться, стоит ли экспериментировать с рокамболем или лучше выбрать проверенные крупноплодные виды.

По словам эксперта, рокамболь, или лук причесночный, на самом деле не относится к настоящему чесноку, а является крупной разновидностью лука. Его вкус более мягкий и деликатный, с одновременными чесночными и луковыми нотками, напоминающими лук-порей. После еды практически не остается характерного запаха. При этом Краснова предупредила, что вкус зависит от погоды: в жаркое лето он становится резче, в прохладное — мягче. Также в некоторых отзывах встречается жалоба на горечь в послевкусии.

Тем, кто предпочитает классическую остроту, биолог посоветовала обратить внимание на крупные сорта обычного чеснока — «Иссык-Кульский гигант», «Жеребец» и «Любаша». Они дают большие головки с привычным насыщенным и острым ароматом.

Краснова также дала базовые рекомендации по посадке. Оптимальный срок для Подмосковья — конец сентября — первая половина октября, за 3–4 недели до заморозков. Для грядок нужны светлые участки с рыхлой землей, свежий навоз не подходит — лучше использовать перепревший компост или золу. Зубчики перед посадкой перебирают и обрабатывают раствором марганцовки. Глубина заделки — 5–8 см в зависимости от размера. С наступлением холодов грядки мульчируют торфом, листвой или лапником.