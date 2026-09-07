Врачи Серпухова помогли мужчине, у которого почти год не срасталась кость ноги после перелома

Врачи Серпуховской больницы помогли мужчине, который почти год назад сломал ногу и по-прежнему не мог на нее наступать. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель с жалобами на постоянные боли и невозможность полноценно наступать на ногу. Пациент рассказал, что 10 месяцев назад отдыхал в Таиланде и попал в ДТП, в результате чего сломал ногу. Местные врачи закрепили конечность аппаратом наружной фиксации, но нога оставалась деформированной.

В ходе обследования подмосковные специалисты выяснили, что кость не срасталась из-за мягких тканей, которые оказались между отломками. Помимо этого, сохранялось смещение, из-за которого голень была деформирована.

Сначала врачи сняли аппарат внешней фиксации, сопоставили костные отломки в правильном положении и зафиксировали их пластинами. После этого они провели костную пластику, используя небольшой фрагмент костной ткани из гребня подвздошной кости пациента.

Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Конечность удалось выровнять, и мужчина уже может совершать движения в голеностопном суставе. По оценкам врачей, он сможет вернуться к полноценной самостоятельной ходьбе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Балашихи строительство больницы.