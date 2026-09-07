Какой привкус во рту предупреждает о болезнях: от ГЭРБ до диабета

Кислота во рту по утрам, горечь после жирного обеда или неожиданная сладость на языке — гастроэнтеролог Анастасия Гостроус предупредила, что эти ощущения не просто досадная мелочь, а крик организма, который может сигналить о рефлюксе, проблемах с желчным пузырем и даже скрытом диабете. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач разобрала стойкий неприятный привкус во рту, который многие привыкли списывать на некачественную еду или плохую гигиену. По ее словам, это не диагноз, а симптом, и каждый оттенок указывает на свой сбой.

Кислый или горький привкус, особенно после еды или в положении лежа — классический признак гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Нижний пищеводный сфинктер слабеет, и агрессивное содержимое желудка вместе с желчью забрасывается в пищевод и рот. Часто это сопровождается изжогой и отрыжкой, но бывает и «тихий» рефлюкс, когда единственным проявлением остается утренняя кислинка на языке.

Горький привкус, который беспокоит по утрам или после жирной и жареной пищи — верный спутник проблем с желчеоттоком. Застой желчи или дисфункция желчного пузыря дают о себе знать именно так. А вот сладковатый, приторный привкус — уже повод проверить уровень сахара: он может указывать на скрытый сахарный диабет. Организм не справляется с углеводами, и глюкоза попадает в слюну.

Но не только ЖКТ виноват. Гнойный или гнилостный запах и привкус часто приходят из ЛОР-органов — хронический тонзиллит, синусит, гайморит становятся постоянным источником бактерий, которые оседают на языке и слизистой.



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