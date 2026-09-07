Подмосковные теннисисты завоевали пять наград на первенстве России до 22 лет
Теннисисты Подмосковья завоевали пять наград на первенстве России
Фото: [ФНТР]
Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 22 лет, которое завершилось в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Есения Широкова (областное Училище олимпийского резерва № 3) одержала победу в парном разряде среди юниорок в дуэте со Златой Тереховой из Екатеринбурга. Кроме того, первые места заняли Матвей Рязанцев (областное Училище олимпийского резерва № 3) в мужском одиночном разряде и дуэт Есении Широковой и Василия Полякова (областное Училище олимпийского резерва №3) в смешанном разряде.
Подмосковная сборная заняла второе место в командном зачете. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.