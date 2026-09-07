Россияне больше не смогут купить машину: дешевые модели уходят с рынка

Мировой автопром все чаще пересматривает планы по выпуску доступных автомобилей, и дешевые модели постепенно становятся редкостью. Казалось бы, для покупателей это плохая новость: чем меньше бюджетных машин, тем выше риск роста цен. Но российскому рынку, как выяснилось, пока есть чем ответить этому тренду, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, выбор автомобилей в России сегодня достаточно широкий: на рынке представлены как отечественные марки, так и машины, которые поставляются из-за рубежа. Поэтому даже возможное сокращение числа бюджетных моделей в мире не означает, что российские покупатели останутся без доступных вариантов.

«Никакого дефицита у нас не будет, моделей полно. Выбор предлагают и отечественные производители, и те, которые завозят сюда», — заявил Моржаретто.

Эксперт обратил внимание на главное обстоятельство — российский автомобильный рынок сейчас заметно меньше производственных возможностей страны. Отечественные предприятия и площадки, включая традиционные заводы и производства, созданные на базе предприятий ушедших зарубежных компаний, теоретически способны выпускать около 2,5 млн автомобилей в год. При этом сам рынок значительно меньше — порядка 1,3 млн машин. Поэтому, считает специалист, говорить о нехватке автомобилей только из-за мирового сокращения выпуска недорогих моделей преждевременно.

При этом Моржаретто обратил внимание и на другую проблему российского авторынка — высокую долю налогов и сборов в конечной стоимости машины. По его оценке, они формируют примерно половину цены автомобиля.

Таким образом, главный риск для покупателей сейчас связан не столько с тем, что машин может физически не хватить, сколько с их высокой стоимостью. Даже при наличии свободных производственных мощностей доступность автомобилей для россиян будет зависеть от цен, налоговой нагрузки и расходов производителей.

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