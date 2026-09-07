Эксперт объяснила, почему после расставания тянет менять стиль

Новое платье, короткая стрижка или полная смена гардероба после разрыва — многие считают это поверхностным капризом, но модный эксперт Наталья Семенова объяснила, почему за этим внезапным желанием стоит глубокая потребность вернуть контроль над собственной жизнью, когда все остальное рушится. Об этом сообщает Lenta.ru.

Арт-директор разобрала феномен, знакомый многим: после расставания человек внезапно хочет кардинально изменить свой внешний вид. По словам Семеновой, причина не в капризе, а в ощущении утраты контроля, которое неизбежно наступает после разрыва. Внешность становится той единственной зоной, где человек по-прежнему может управлять собой без оглядки на партнера.

Эксперт пояснила, что внутренние процессы переживания и принятия требуют времени, а визуальные изменения дают быстрый и осязаемый результат. Мы не можем в один день перестать страдать или перестроить жизнь, но можем зайти в салон, купить новую одежду или перебрать шкаф. Часто именно новый образ помогает увидеть себя вне отношений, отделить прошлое от настоящего и ощутить, что жизнь не закончилась, а лишь перешла в новый этап.

Семенова также отметила, что одежда несет эмоциональную память, и ее смена становится символическим актом. При этом она не призывает избавляться от всех вещей, связанных с бывшим: достаточно дать старому предмету новый контекст — надеть иначе, добавить необычные аксессуары, изменить сочетания. Это позволяет трансформировать память, не уничтожая ее.



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