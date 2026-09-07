Освященная вода и запрет на лень: что православные отмечают 8 сентября

8 сентября православные верующие отмечают Сретение Владимирской иконы Божией Матери — день, связанный с чудесным избавлением Москвы от войск Тамерлана в 1395 году. «ФедералПресс» рассказывает об истории праздника, народных традициях и запретах этого дня.

В православном календаре 8 сентября — праздник Сретения Владимирской иконы Богородицы. Это одна из самых почитаемых святынь России. По преданию, в 1395 году, когда войско Тамерлана подошло к Москве, икону перенесли из Владимира в столицу. Люди молились о спасении. Согласно легенде, Богородица явилась хану во сне и приказала отступить — и тот увел войско. На месте встречи иконы позже основали Сретенский монастырь. Сегодня образ хранится в церкви святителя Николая в Третьяковской галерее.

В этот день верующие просят друг у друга прощения, молятся о мире в семье и стараются избавиться от обид. В храмах освящают воду — ее считают целебной и оберегающей, почти равной по силе крещенской. Ею окропляют дома, детей и даже животных.

8 сентября принято трудиться, наводить порядок, помогать родным. День благоприятен для важных решений — свадьбы, признаний, новых начинаний. Считается, что лень в этот день отнимает удачу, а усердие привлекает помощь Богородицы.

Запрещено грустить, жаловаться, ссориться, а также предаваться чревоугодию. Особое отношение к рябине — это дерево почитается как оберег, нельзя ломать ветки, мусорить рядом или говорить о нем плохо. Также не советуют ходить босиком, чтобы не навлечь болезней.

По народным приметам, гром на Сретение предвещает теплую осень. Холодное утро — к ранней и суровой зиме. Малооблачное небо — к скорому похолоданию.