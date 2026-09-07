Новые коллекции исчезли: аналитики предсказали массовое закрытие брендов

Российские торговые центры ждет эпидемия закрытий — эксперты заявили, что больше половины локальных брендов одежды и обуви остались без новых коллекций, и к началу 2027 года фэшн-рынок ждет жесткий естественный отбор. Об этом сообщает ТАСС.

Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Александр Перемятов сделал неутешительный прогноз для российских производителей одежды и обуви. По его словам, более 50% локальных сетей, представленных в ТЦ, сейчас не имеют актуальных новых коллекций. Это не просто застой, а реальная угроза выживанию в условиях жесткой конкуренции.

Перемятов объяснил, что многие бренды, вышедшие на рынок после 2022 года, не смогли закрепиться. У них нет ни ресурсов на обновление ассортимента, ни маркетинговых бюджетов, чтобы бороться за покупателя. При этом трафик в ТЦ и так падает, а отсутствие свежих поступлений окончательно оттолкнет клиентов, которые привыкли к сезонным обновлениям. Эксперт предупреждает: «естественный отбор» уже идет, и значительная часть этих игроков закроется на рубеже 2026–2027 годов.



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