Forbes: владелец Louis Vuitton Бернар Арно остается богатейшим человеком планеты, Илон Маск на втором месте

Состояние Арно оценивается в $233 млрд, по сравнению с прошлым годом оно выросло на $22 млрд.

Вторую строчку сохранил за собой Илон Маск с состоянием в $195 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос добрался до $194 млрд с $114 млрд в прошлом году.

Еще больший скачок совершил Марк Цукерберг. Он поднялся с 16-й строчки в списке миллиардеров на четвертую, а его состояние выросло за год с $64,4 млрд до $177 млрд.

Общее количество миллиардеров на планете достигло нового рекорда — 2781 человек, их общее состояние составляет $14,2 трлн. Почти треть всех миллиардеров — американцы (813 человек). Следующие места занимают Китай (473) и Индия (200).