Forbes: владелец Louis Vuitton Бернар Арно остается богатейшим человеком планеты, Илон Маск на втором месте
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Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей планеты. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton — Moet Hennessy) Бернар Арно остался на первой строчке рейтинга.
Состояние Арно оценивается в $233 млрд, по сравнению с прошлым годом оно выросло на $22 млрд.
Вторую строчку сохранил за собой Илон Маск с состоянием в $195 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос добрался до $194 млрд с $114 млрд в прошлом году.
Еще больший скачок совершил Марк Цукерберг. Он поднялся с 16-й строчки в списке миллиардеров на четвертую, а его состояние выросло за год с $64,4 млрд до $177 млрд.
Общее количество миллиардеров на планете достигло нового рекорда — 2781 человек, их общее состояние составляет $14,2 трлн. Почти треть всех миллиардеров — американцы (813 человек). Следующие места занимают Китай (473) и Индия (200).