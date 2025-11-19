«Форма в рассрочку, будущее — в кредит». Российские семьи массово берут займы на образование детей

Совместное исследование Академии хореографии «Синергия» и финансового маркетплейса Выберу.ру, с которым ознакомилась «Газета.Ru» , показывает, что свыше половины россиян хотя бы раз прибегали к кредитам или рассрочке для оплаты дополнительных занятий своих детей.

Главным стимулом для родителей стало стремление дать ребенку возможности для развития.

Финансовые обязательства во имя развития

Основная масса российских семей (65%) ежемесячно тратит на секции для ребенка от 5 000 до 20 000 рублей. При этом каждая седьмая семья готова расходовать на эти цели более 20 000 рублей в месяц.

Наиболее популярные направления, на которые уходят средства:

спортивные секции (48%);

танцы и хореография (41%);

изучение иностранных языков (39%).

Кредиты на образование: цели и эмоции

Более половины опрошенных (56%) подтвердили, что брали целевой кредит на дополнительное образование. Чаще всего заемные средства направляются на танцы и спорт, что связано с долгосрочными планами на будущее детей.

Примечательно, что кредиты и рассрочка покрывают не только непосредственно обучение (52%), но и сопутствующие расходы. Например, 39% респондентов оформляли рассрочку на покупку формы, костюмов и инвентаря, а 27% — на участие в конкурсах, поездки и фестивали.

Несмотря на взвешенность решения, эмоциональный фон родителей неоднозначен. Для оформления займа 28% пользуются мобильными приложениями банков, а 15% предпочитают сервисы рассрочки. В Выберу.ру фиксируют растущий спрос на образовательные кредиты и целевые карты для оплаты детских кружков.

Мотивация: будущее против сиюминутности

За сложными финансовыми решениями стоит ясная родительская мотивация: обеспечить ребенке шанс на лучшую жизнь. Почти половина (49%) респондентов прямо называют эти траты «инвестицией в развитие».

Приоритеты родителей четко расставлены: развитие дисциплины и силы воли (48%) для них значимее, чем сиюминутная радость ребенка от выступлений на сцене (22%).

