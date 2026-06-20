Шеф назвал признаки сладкой и свежей черешни

Бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов рассказал в беседе с « Лентой.ру », как выбрать сладкую черешню и сохранить ее свежей. По словам специалиста, пик вкуса у ягоды обычно приходится на период с конца июня до середины июля, однако при покупке важно учитывать не только сезон, но и страну происхождения, условия перевозки и хранения.

Эксперт отметил, что темные сорта чаще отличаются более насыщенной сладостью и плотной мякотью, тогда как желтая и розовая черешня нередко имеет легкую кислинку. При этом цвет не всегда указывает на зрелость: некоторые сорта остаются светлыми даже после полного созревания.

Главным признаком свежести Новожилов назвал плодоножку. Она должна быть зеленой, упругой и не пересохшей. Сами ягоды рекомендуется выбирать гладкие, плотные и без повреждений. Также стоит оценить запах: признаки брожения говорят о начале порчи.

Шеф посоветовал проверять не только верхний слой ягод, но и дно упаковки, где чаще скапливается влага. Дома черешню лучше держать в холодильнике в контейнере или бумажном пакете, не промывая и не удаляя плодоножки заранее. Мыть ягоды следует перед употреблением, а съесть их желательно в течение нескольких дней. Хранить черешню рядом с яблоками и бананами не рекомендуется.

Для заморозки ягоды нужно вымыть, обсушить, удалить косточки и сначала заморозить в один слой. После этого черешню можно переложить в пакет. Размороженные ягоды подойдут для выпечки, компотов, смузи, соусов и начинок, хотя для украшения десертов будут менее удобны из-за мягкой текстуры.

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