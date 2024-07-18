Форум «Агрополигон» стартовал в Подмосковье

Международному научно-практическому форуму «Агрополигон» дали старт в регионе, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадкой проведения мероприятия стала опытная станция ВНИИ агрохимии в Домодедовском городском округе. В нем участвуют сельхозпроизводители, представители НИЦ, производители техники и удобрений.

В рамках форума обсудят современные технологии и научные достижения в области агрохимии, растениеводства и земледелия. В первый день мероприятия уже прошли тематические круглые столы, дискуссии и презентации.

Также на форуме представлена техника и продукция российских сельхозпроизводителей, в том числе семена и удобрения.