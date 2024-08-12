Форум «Армия» стартовал в Подмосковье

Форум «Армия» стартовал в парке «Патриот» в Подмосковье. Мероприятие посетила зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как напомнила Зиновьева, в Подмосковье работает 122 организации оборонно-промышленного комплекса. На этих предприятиях трудятся более 130 тысяч специалистов.

«Сегодня эти предприятия активно участвуют в выполнении гособоронзаказа, объемы которого значительно увеличились после начала СВО», - отметила она.

На форуме образцы своей продукции представили более пятидесяти предприятий Подмосковья. В целом в мероприятии участвуют свыше полутора тысяч компаний со всей России и из зарубежных стран.