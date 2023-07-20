Форум для региональных управленческих команд проходит в Подмосковье

Межрегиональный форум в рамках цикла программ «Управленческое мастерство» стартовал в Подмосковье, передает областной Мининвест. Мероприятие проводится на базе областного филиала РАНХиГС в Красногорске.

В форуме принимают участие представители органов исполнительной власти из восемнадцати регионов Центрального федерального округа. Их поприветствовала зампред правительства области – глава министерства Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что Подмосковье вошло в число регионов, где с успехом были внедрены пять элементов регионального инвестиционного стандарта.

«Наша задача — все время улучшаться, каждый завтрашний день регион должен быть лучше себя вчерашнего, предоставлять бизнесу все новые и новые сервисы, улучшать те, которые уже существуют», - подчеркнула она.

В рамках форума пройдут лекции, стратегическая сессия с бизнесом, работа в командах. Участники смогут представить свои проекты и получить обратную связь от представителей предпринимательства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес обеспечивает около 25% дохода областного бюджета.