Форум проектировщиков Подмосковья пройдет в декабре
Фото: [Unsplash.com]
Седьмой Форум проектировщиков Подмосковья пройдет в следующем месяце, сообщили в Мособлархитектуре. В рамках мероприятия участники обсудят принципы разработки градостроительных концепций.
«На сессии мы подробно остановимся на том, что это за этап, разберем состав и содержание градостроительной концепции жилой застройки и коснемся самых распространенных ошибок при ее разработке», - отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.
В ходе второй части форума обсудят культурные проекты, которые меняют облик городов и наполняют территории новыми смыслами.
В завершение форума наградят победителей третьего открытого конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры».
Подробная информация о программе форума представлена здесь.