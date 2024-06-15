Форум «Строим Россию» пройдет в июле

Первого июля 2024 года в Москве на базе отеля The Carlton пройдет Форум «Строим Россию!». Он призван стать площадкой, объединяющей представителей власти, бизнеса и общественности, и демонстрирующей достижения строительного комплекса России.

Организаторами форума выступают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) и Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК).

Сегодня в стройкомплексе России благодаря активной работе Правительства РФ и руководителей субъектов РФ созданы все условия для увеличения темпов транспортного, жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры. Ведется работа по сбалансированному развитию регионов и повышение их экономической самостоятельности, созданы беспрецедентные меры государственной поддержки строительного комплекса.

Активное взаимодействие Правительства РФ и руководителей субъектов РФ с бизнес-сообществом, в частности с РСПП, позволяет сегодня консолидировать все возможные ресурсы для достижения поставленных Президентом РФ национальных целей развития.

На форуме планируется обсудить ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти, цели и задачи развития строительного комплекса России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

К участию в работе форума приглашены представители Правительства РФ, руководители субъектов РФ, институты развития, крупнейшие инфраструктурные компаний, девелоперы, а также финансовые организации.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно на сайте проекта.