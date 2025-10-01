Форум «Цифровые решения» пройдет в ноябре в Национальном центре «Россия»

С 12 по 15 ноября 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет форум «Цифровые решения». Это главное событие года в сфере цифровой трансформации в России.

Форум станет площадкой для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом: здесь определят новые точки роста, оценят ход реализации нацпроекта «Экономика данных» и разработают стратегии внедрения технологий в разных отраслях экономики.

Запланировано участие председателя Правительства РФ М. В. Мишустина, заместителя председателя Правительства РФ – руководителя Аппарата Правительства РФ Д.Ю. Григоренко.

С 13 по 15 ноября в рамках форума пройдет выставка технологических проектов: компании продемонстрируют эффективные цифровые решения. Гости смогут увидеть, как цифровые технологии меняют экономику, госуправление и повседневную жизнь. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.

Регистрация доступна на официальном сайте форума.