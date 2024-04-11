Франция резко нарастила закупку российского газа, несмотря на воинственные заявления Макрона
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Франция больше остальных европейских стран нарастила закупку российского газа, сообщает Politico.
По данным издания, за первые три месяца Париж заплатил Москве за газ более 600 млн евро. На интенсивность закупок никак не повлияли заявления Франции Эммануэля Макрона о необходимости поддерживать Украину.
В публикации отмечается, что Франции газ нужен для обеспечения домохозяйств по всей Европе, а выйти из долгосрочного соглашения с Россией будет затруднительно.
Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французских военных на Украину. Этим высказыванием он больше всего напугал жителей своей страны. Как пишет Le Figaro, у французов в несколько раз вырос спрос на частные бункеры и убежища.