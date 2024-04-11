Figaro: французы начали лихорадочно скупать бункеры после слов Макрона об Украине
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Недавние воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали внезапный рост интереса простых французских граждан к покупке частных бункеров и убежищ, пишет Le Figaro.
«Число запросов о расценках резко возросло, когда Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину в конце февраля, и с тех пор оно находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц», — приводится в статье.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поддержал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
А в МИД России напомнили, что, затевая дискуссию о якобы скорой военной интервенции на Украину, президент Франции Макрон играет с огнем.