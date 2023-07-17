Франция сократит государственные расходы в 2024 году впервые с 2015 года

Французскими властями планируется сокращение государственных расходов в следующем году. Сообщается, что траты сократятся на сумму около €4,2 млрд, общая сумма расходов составит €428,8 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французскую газету Les Echos.

Сообщается, что проект бюджета на следующий год уже был передан в парламент. Сокращение расходов произойдет во Франции впервые за 8 лет.

Больше всего планируется сэкономить на отказе от «тарифного щита», существующего для остановки роста тарифов на электричество для французских потребителей.

Власти также планируют меньше тратить на здравоохранение и сократить расходы на восстановление местной экономики.

Французская экономика потерпела ущерб после карантина, вызванного вспышкой пандемии коронавируса.