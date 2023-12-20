Французский депутат возмутился несправедливостью на рынке Европы из-за украинских товаров

Сельхозтовары с Украины все больше вытесняют продукцию местных производителей, за счет чего страдают местные фермеры. Они несут большие убытки.

Член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери написал письмо главе министерства сельского хозяйства Марку Фено. В нем он указал, что французские фермеры ставятся в заведомо неравные условия при попытке конкурировать с украинскими товарами.

«Доля Франции на сельскохозяйственном рынке сократилась, ее производство упало, в то время как ее импорт (в основном из Украины), значительно увеличился», - отметил парламентарий.

Фрагмент письма привела «Lenta.ru». По словам де ла Пажери, от фермеров во Франции требуют соблюдать некие экологические и социальные стандарты. В то же время эти правила не распространяются на украинскую продукцию. В связи с этим французские производители крайне разочарованы государственной политикой, тем более, что их сейчас заставляют снижать стоимость своих товаров, чтобы не разгонять инфляцию. Депутат потребовал от властей разъяснить противоречивость своей политики.